В Кургане закончили строить подорожавшую почти на 100 млн рублей детскую поликлинику

Строительство детской поликлиники в Заозёрном макрорайоне Кургана завершено. Но принимать посетителей учреждение начнёт только в следующем 2023 году. Как пояснил в своём телеграм-канале губернатор Вадим Шумков, ещё не завершена поставка оборудования.

«Завершается поставка оборудования, врачи обживают новые кабинеты. Впереди процедура лицензирования объекта и подготовка к приёму маленьких пациентов, после Нового года»,– написал глава региона 16 декабря.

Как сообщало агентство «Новый День», поликлиника подорожала в процессе строительства на 95 млн рублей. Её итоговая стоимость – 336 млн рублей. Закончить стройку должны были до конца июня 2022 года.

Курган, Наталья Ефремова

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