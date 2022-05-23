Курганский госуниверситет разорвал контракт на строительство бассейна в Заозерном

Контракт на строительство в Кургане бассейна КГУ расторгнут. Ректор Курганского госуниверситета Надежда Дубив 20 мая написала письмо подрядчику (питерской компании «Стройиндустрия») о том, что расторгает договор с одностороннем порядке.

Причина – по истечению 5 месяцев после заключения контракта подрядчик к выполнению комплекса работ по строительству бассейна так и не приступил.

За ненадлежащее исполнение обязательств КГУ, в соответствии с банковской гарантией, требует выплаты в размере 1,2 млн рублей.

Напомним, контракт на строительство бассейна КГУ в микрорайоне Заозерный был заключен 17 декабря 2021 года. В январе текущего года депутат облдумы Татьяна Хильчук рассказала о том, что старт строительства задерживается. Однако ректор КГУ Надежда Дубив опровергла эту информацию, назвав ее слухами.

В феврале губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что подрядчик строительства бассейна заявил об удорожании строительства из-за резкого роста цен на строительные материалы, поэтому смету придется пересчитать. «Вместе с тем с учетом уже отпущенных лимитов коллегам рекомендовано начать работы по графику», – отметил тогда губернатор.

Несколько дней назад начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин, сообщил, что в Курган приехал застройщик и выразил надежду, что бассейн все-таки появится.

Однако сегодня стало ясно, что стройка откладывается неопределенный период.

Курган, Ольга Федорова

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