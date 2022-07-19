Глава «Курганстальмост» сообщил о проблемах с материалами на стройке онкодиспансера

Гендиректор компании «Курганстальмост» Дмитрий Парышев сообщил, что хирургический корпус онкодиспансера в Кургане строится с отставанием от графика из-за удорожания стройматериалов. Однако подрядчик намерен догнать сроки.

«Хирургический корпус мы начали строить в прошлом году, сейчас готовность около 30 процентов. Построены пять этажей, включая цокольный. И специалисты заняты внутренней, так называемой «холодной» отделкой – черновые полы, черновая штукатурка, лестничные марши. На первом и втором крыльях здания начаты фасадные работы. Готовность объекта в соответствии с договором 31 мая будущего года. И сегодня есть уверенность, что сроки будут выдержаны, несмотря на некоторое отставание, которое было допущено в связи с резким скачком цен на строительные материалы и услуги подрядчиков в марте», – уточнил г-н Парышев в интервью, которое опубликовано в сообществе компании «Вконтакте».

Он признался, что компания впервые будет строить бассейн. Речь идёт о бассейне курганского госуниверситета в жилом комплексе Заозёрный в столице региона. Контракт на его возведение компания забрала на аукционе в июне 2022 года. Предприятие было единственным участником торгов. Сумма контракта – 242 млн рублей. Изначально строить бассейн должна была другая компания, но она к возведению так и не приступила. По версии губернатора Вадима Шумкова, «ситуация по бассейну поправляется».

«Да, это наш первый бассейн. Но три года назад мы ещё не строили детских садов, сколько-то лет назад – мостов, год назад – больниц и т.д. Так можно сказать обо всех наших объектах. Мы имеем большой потенциал, знаем, что справимся с объектом любой сложности. Поэтому если городу нужен бассейн, бассейн будет. На прошлой неделе был подписан контракт на его строительство, сегодня мы уже ведём подготовительные работы на земле. Плавательный бассейн будет представлять из себя трёхэтажное здание, включая цокольный этаж. На первом этаже разместятся 500-кубовая чаша бассейна размером 25х13 метров с шестью дорожками и раздевалки. На втором – тренерские и сервисные помещения», – сообщил г-н Парышев.

Комментируя большой объём подрядов, которые компания получила за последние годы, Дмитрий Парышев заявил: «Все мы достойны того, чтобы жить, учиться и работать в комфортных современных условиях. Кто, если не мы, может обеспечить это?».

Курган, Наталья Ефремова

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