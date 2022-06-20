Курганский госуниверситет ищет нового подрядчика для строительства бассейна в Заозерном

Курганский госуниверситет ищет нового подрядчика для строительства бассейна в Кургане. Информация размещена на портале Госзакупки. Начальная цена контракта – 242 230 500 рублей (несмотря на рост стоимости стройматериалов, она не поменялась). Заявки принимаются до 24 июня.

Напомним, бассейн КГУ в Заозерном должны были сдать к 29 октября 2022 года. Предыдущий контракт был заключен полгода назад с питерской компанией «Стройиндустрия», однако к работе подрядчик так и не приступил. В конце мая 2022 года договор с ним был расторгнут.

Курган, Ольга Федорова

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