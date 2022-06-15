Тюменская область получит дополнительный кредит на дороги

Тюменская область получит дополнительный инфраструктурный кредит. Его сумма – более 2,16 млрд рублей. Средства пойдут на новые дороги. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Моор.

«Сегодня Тюменской области одобрено дополнительное финансирование по инфраструктурному кредиту. Более 2,16 млрд рублей мы направим на новые дороги в мкр-не «Юго-Западный», который располагается за объездной между Червишевским и Московским трактами, и на завершение строительства развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы в городе Тюмени», – уточнил глава региона.

Ранее сообщалось, что Тюменская область получит 6,5 млрд на строительство транспортной инфраструктуры. В том числе речь шла о строительстве на эти средства школы и дорог.

«Первый объект – школа в Тюменской слободе, второй – развязка на Червишевском тракте – Патрушево. Третий – дороги в Тюменской слободе, мы их там строим постепенно, но, учитывая активную застройку нужно двигаться быстрее. Также заявим второй и третий этапы дорожной развязки Мельникайте – Дружбы, чтобы ее полностью построить, большая трехуровневая развязка», – сказал губернатор Александр Моор, которого цитировал ТАСС в августе 2021 года.

Тюмень, Наталья Ефремова

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