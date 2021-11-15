Наталья Комарова провела пресс- конференцию – поговорили о ковиде, диких собаках, убивающих людей, новом мосту через Обь

Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела пресс-конференцию. В этом году она прошла он-лайн. Вопросы задавали 118 аккредитованных журналистов. Тематика была самая разнообразная.

Один из самых злободневных вопросов – пандемия и связанные с ней ограничения. На вопрос о том будут ли они действовать в новогодние каникулы, Комарова ответила: «Уровень коллективного иммунитета слишком низок, чтобы снимать все ограничения. Пандемия границ не имеет. Все зависит от того, какое количество эффективных барьеров мы выстроим, чтобы не дать ей распространяться – вакцинация, соблюдение правил защиты и коллективный иммунитет.". Из этого как минимум следует, что сейчас в регионе послаблений делать не намерен. Дальше все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Кроме того, Комарова рассказала о том, что крупный региональный инфраструктурный проект получил одобрение на уровне федерации. «Проект строительства второго моста через Обь в районе Сургута поддержали президент и правительство РФ – мост имеет стратегическое значение для всей страны», – рассказала губернатор. Строительство объекта займет 42 месяца, реализация проекта начнется в 2022 году. Плановая стоимость – 62,87 миллиардов рублей. Планируется, что 14 миллиардов покроет инфраструктурный кредит от федерального правительства. Впрочем, цена строительства не окончательная. Если цены на стройматериалы продолжат расти, то региональное правительство оставило за собой право пересмотреть стоимость объекта.

Была затронута и тема бродячих собак, которые нападают на людей. Напомним, новости о том, что дикие животные нападают на людей стали носить в лентах новостей регулярный характер. В конце прошлой недели в Лангепасе собаки напали на женщину и загрызли ее насмерть – пострадавшая от полученных ран скончалась в больнице, врачи не смогли ей ничем помочь. По словам губернатора в муниципалитетах должны следить за бездомными собаками вместе с зооволонтерами. Нужно заботиться и о людях, и о животных. «Мы сами создали проблемы бездомных животных – люди выбрасывают их на улицы. Самое страшное, когда бездомные животные создают опасность для людей. Они ни в чем не виноваты – виноват каждый из нас. Переселенцы из балков и аварийных домов бросали животных при переезде», – заявила в ходе пресс-конференции Наталья Комарова. Планируется работать с населением, учить беречь животных и ответственно относиться к ним.

Был поднят вопрос и о больнице в Нижневартовске, одном из главных долгостроев югорской медицины. В этом году сроки сдачи объекта снова сдвинули. На данный момент готовность больницы 75%. Сдать планируют во 2 квартале 2022 года. Стоимость квадратного метра больницы – 235,8 тысяч рублей.

Сейчас проводится проверка объекта правоохранительными органами

«Надеюсь всем миром добьемся завершения его строительства», – резюмировала Комарова.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

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