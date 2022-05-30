Власти Ямала заплатят почти 14 млн рублей долгов за содержание убыточного вокзала в Новом Уренгое

Власти Ямала заплатят «Ямальской железнодорожной компании» (ЯЖДК) долги за содержание вокзала в Новом Уренгое – около 14 млн рублей. Такая сумма накопилась за период, пока вокзалом управляла ЯЖДК – с 2015 по 2019 годы. Решение принял арбитражный суд ЯНАО.

Вокзал в Новом Уренгое долгое время не могли ввести в эксплуатацию. Обсуждался вопрос, кто именно возьмёт его на баланс и будет нести затраты на его содержание. Было принято решение, что управлять вокзалом будет ЯЖДК, но за деньги бюджета округа, причём деньги резервного фонда.

Вокзал открыли в 2015 году. Летом того года был заключен договор доверительного управления, по которому ЯЖДК получило право управлять объектом. По нему бюджет был обязан покрывать убытки «Ямальской железнодорожной компании». Например, в 2019 году убыток составил 87 млн рублей, в 2018 – 88 млн рублей. Договор доверительного управления закончился в конце 2019 года, вокзал перешёл в собственность округа.

В суде ЯЖДК заявила, что за всё время доходы от использования имущества вокзала были значительно меньше расходов, связанных с эксплуатацией и содержанием этого имущества. Представители компании сообщили, что «во избежание прекращения функционирования вокзала и создания социальной напряжённости» привлекли собственные средства для дальнейшей работы объекта.

Всего, по данным ЯЖДК, власти Ямала задолжали 73 млн рублей, из этой суммы чиновники погасили 59 млн рублей. Осталось 13,9 млн рублей.

В 2020 и 2021 году ЯЖДК направляли письма в адрес правительства с просьбой погасить этот долг, но тщетно. После этого обратились в суд.

Несколько лет назад власти Ямала собирались передать вокзал в Новом Уренгое в собственность ЯЖДК. На каком эатпе эти планы – неясно. Однако уже после этого бывший губернатор Дмитрий Кобылкин назвал соучредителя ЯЖДК – «Корпорацию развития» – чёрной дырой.

Согласно годовой бухгалтерской отчётности по итогам 2021 года, акционерами компании ЯЖДК являлись РЖД и «Корпорация развития».

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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