РЖД пообещала Артюхову отремонтировать ж/д линию Коротчаево – Новый Уренгой

Власти Ямала и РЖД договорились о ремонте железной дороги Новый Уренгой – Коротчаево. Протяжённость участка – 75 км. Работы выполнят в течение трёх лет. Мероприятия обозначены в соглашении о сотрудничестве между правительством Ямала и ОАО «РЖД». Подписи под документом в Салехарде поставили губернатор автономии Дмитрий Артюхов и начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев.

Ранее власти округа предоставили налоговые льготы структурам РЖД для того, чтобы реконструкция стала более выгодной для компании. Бюджет от применения льгот потеряет ориентировочно 2 млрд 48 млн рублей. Но чиновники обещают, что при этом монополия вложит 4 млрд рублей в реконструкцию участка Новый Уренгой-Коротчаево.

«После проведения капремонта железнодорожного пути на перегонах участка Коротчаево-Новый Уренгой увеличится скорость движения поездов, время в пути и срок доставки грузов сократится в 1,3 раза, снизятся затраты на содержание дороги. Участок железной дороги Коротчаево-Новый Уренгой входит в проект реализации Северного широтного хода», – уточнили в пресс-службе губернатора Артюхова.

Трёхлетнее соглашение о намерениях Ямал и РЖД заключили в октябре прошлого года. В марте 2023 года в доверительное управление компании передан вокзал в Коротчаево. В здании провели капитальный ремонт, благоустроили территорию.

«По согласованию с РЖД в регионе железнодорожные узлы оснащаются камерами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Изображение с камер передается в ЕДДС и правоохранителям», – говорится в сообщении правительства ЯНАО.

В прошлом году для удобства ямальцев запустили два новых направления из Лабытнанги в Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

Салехард, Наталья Ефремова

фото - правительство ЯНАО

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