Власти Ямала освободили от налогов железнодорожников ради участка Уренгой-Коротчаево

Власти Ямала предоставили налоговые льготы структурам РЖД. Решение приняли на очередном заедании Заксобрания депутаты автономии. Бюджет от применения льгот потеряет ориентировочно 2 млрд 48 млн рублей. При этом, как уточнил заместитель губернатора округа Александр Калинин, РЖД обещает вложить в ремонт сетей более 4 млрд рублей.

«Освобождаются от налогообложения организации, имеющие в собственности не менее 50% железнодорожных путей общего пользования в ЯНАО и заключившие с правительством округа соглашения о реализации мероприятий по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта», – говорится в решении, которое приняли депутаты.

Пока в региональном законе указано, что льготы будут действовать до 31 декабря 2026 года.

Депутат Елена Кукушкина спросила, каков объём вложений компаний, которые получают льготы, и что это за компании.

По словам замгубернатора ЯНАО Александра Калинина, соглашение между правительством округа и РЖД предусматривает, что на каждый рубль льготы РЖД «вкладывают один рубль сверху». «Таким образом нам удастся в условиях дефицита инвестиционной программы РЖД привлечь 4 млрд рублей на реконструкцию участка Уренгой-Коротчаево. Для нас это приоритетный участок. Реконструкция позволит поднять путевую скорость свыше 80 км/час в том числе для пассажирского сообщения и ввести его в эксплуатацию, что самое важное. Это позволит нам разгрузить автомобильную дорогу Уренгой-Коротчаево, чтобы наши люди из Пуровска могли на электричке добираться до аэропорта Уренгоя. Это инвестицонно выгодно субъекту, потому что покрывается налогами от капитальных вложений в объёме более 4 млрд рублей», – объяснил чиновник.

Салехард, Юлия Фролова

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