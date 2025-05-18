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Воскресенье, 18 мая 2025, 16:48 мск

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Президент Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос строительства моста через Обь

фото – сайт Главгосэкспертиза

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть возможность включения в план развития агломерации Салехард-Лабытнанги пункта о строительстве моста через Обь в период 2025 – 2029 годов. Если этот пункт включат, то правительству, судя по поручениям главы государства, нужно будет обеспечить его финансирование. Решение должно быть принято в ближайший месяц – президент дал срок до 1 июля 2025 года.

Схемы финансирования моста между Лабытнанги и Салехардом до сих пор нет. Это дорогостоящий проект, причём документация на него уже готова. Ямал несколько лет назад должен был получить инфраструктурный кредит в 50 млрд рублей на строительство этого перехода через реку Обь, но в правительстве РФ передумали.

В конце марта 2025 года президент Владимир Путин побывал в Мурманске и провёл совещание по развитию арктических территорий. 16 мая 2025 года на сайте Кремля опубликован список поручений с этого совещания. После этого правительство Ямала опубликовало официальное сообщение о том, что Владимир Путин поручил до 2029 года построить мост через Обь. «Масштабный и долгожданный для ямальцев проект планируется реализовать в рамках развития Северного широтного хода», – говорится в сообщении, которое позднее перепостил и сам глава округа Дмитрий Артюхов.

В числе поручений главы государства с свещания на официалном сайте Кремля упоминается также научная станция «Снежинка». Правительству РФ поручено оказать содействие МФТИ и правительству Ямала в создании к 2028 году этой станции.

Салехард, Мурманск, Наталья Ефремова

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