Власти Ямала потратят 103 млн рублей на планирование будущего Ноябрьска, Нового Уренгоя и Салехарда

Власти Ямала выделяют большее сотни миллионов, чтобы разработать «мастер-планы» Нового Уренгоя, Ноябрьска и агломерации Салехард – Лабытнанги. Деньги получит «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал». Соответствующее постановление правительства Ямала утверждено 11 октября 2024 года.

Ранее глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщал, что работа по разработке мастер-планов указанных городов уже идёт. В правительстве сообщали, что над ними трудятся региональные и федеральные эксперты. Все проекты уже прошли предварительное обсуждение в министерстве Дальнего Востока и Арктики.

Размер предоставляемой субсидии на разработку мастер-планов составляет 103 млн рублей. В том числе на разработку плана Нового Уренгоя направят 3 млн рублей, на агломерацию Салехард – Лабытнанги направят 65 млн рублей, на Ноябрьск 35 млн рублей. На что конкретно уйдут эти деньги и кто будет заниматься определением стратегии четырёх городов Ямала – неясно.

«Постановление устанавливает порядок компенсации затрат, связанных с разработкой мастер-планов для Ноябрьска и агломерации Салехард-Лабытнанги, а также с внесением изменений в техзадание на разработку мастер-плана Нового Уренгоя по требованиям Минвостокразвития России», – объясняют в пресс-службе правительства Ямала.

В правительстве Ямала рассказывали, что агломерация городов Салехарда и Лабытнанги будет развиваться за счёт туристического кластера на Полярном Урале и промышленного парка «Обской причал». Новый Уренгой будет обозначен как центр технологичного газа. Концепция мастер-плана Ноябрьска основана на развитии города как центра новых технологий в добыче нефти и газа и импортозамещении.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube