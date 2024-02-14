На Ямале обсуждают объединение Салехарда и Лабытнанги в агломерацию

Эксперты и чиновники размышляют над объединением городов Салехард и Лбытнанги в агломерацию. Основой будущей территориальной единицы должен стать туризм, сказал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Как уточнили в пресс-службе правительства Ямала, 14 февраля в окружной столице проходит стратегическая сессия «Арктика. Города для человека». В ней принимают участие главы городов, представители профильных департаментов, местного бизнеса, федеральные эксперты. Агломерации Салехард-Лабытнанги вошла в перечень опорных городов Арктики и является предметом обсуждения.

«Мы на Ямале создаём мастер-планы для трёх опорных территорий. Если Ноябрьск и Новый Уренгой находятся в традиционной нефтегазовой логике, то для агломерации Салехард-Лабытнанги перед нами стоит амбициозная задача. Города исторически связаны, но сейчас необходимо чётко понимать, как они будут взаимодействовать в будущем. Трансформация происходит уже сегодня – новые задачи, объекты, экономические вызовы, такие, как развитие туризма, на который мы делаем большую ставку в этой зоне. Все это необходимо правильно увязать с экономическими процессами, трудовыми ресурсами. Важно помнить, что мастер-план – это не градостроительный документ, а в первую очередь понимание развития города, его экономики, жителей», – сказал Дмитрий Артюхов.

Итогом обсуждения должен стать план развития на 10 лет.

Над будущим агломерации работают несколько команд. Модераторами выступят представители «Восточного центра государственного планирования», Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», «Лаборатории градопланирования им. М.Л. Петровича».

«Первая команда определит роль агломерации двух городов в реализации Стратегии развития Арктической зоны России, эффективность диверсификации экономики. Вторая группа оценит потенциал развития туризма, целевую аудиторию, конкурентов. Третья – найдёт более эффективную модель для создания комфортной городской среды на Полярном круге. Четвёртой предстоит решить проблему транспортной инфраструктуры, которая ограничивает экономический потенциал агломерации», – уточнили в правительстве автономного округа.

Салехард, Лабытнанги, Наталья Ефремова

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