Агломерации Нового Уренгоя, Ноябрьска, Салехарда и Лабытнанги вошли в перечень ЗАТО Арктики

Агломерации Нового Уренгоя, Ноябрьска, Салехарда и Лабытнанги вошли в числе прочих в перечень закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) Арктики. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, отметив, что ведомство планирует продлить программу реновации ЗАТО в арктических регионах до 2030 года.

«Безусловно, мы будем бороться за то, чтобы программа была продолжена как минимум до 2030 года», – сказал он на заседании комиссии Госсовета по направлению «Арктика и Северный морской путь» (цитата по ТАСС).

Чекунков подчеркнул, что в соответствии с решением президента план реализуется до 2026 года с общим объемом инвестирования 39 млрд рублей, в том числе 30 млрд рублей – пойдет из федерального бюджета.

В настоящее время, по его словам, завершается работа по согласованию долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктики до 2035 года.

Как напоминают «Вести», в перечень опорных пунктов Арктики, помимо Ямала, вошли еще 15 агломераций, расположенных в восьми регионах: Кемско-Беломорская (Карелия), агломерация Воркуты (Коми), Тикси-Найба (Якутия), Норильск-Дудинка, Диксон и Игарка (Красноярский край), Архангельская (Архангельская область), Мурманская, Кировско-Апатитская и Мончегорская (Мурманская область), агломерация Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ) и агломерации Певека и Анадырская (Чукотка).

Салехард, Елена Васильева

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