В Москве окончен приём заявок от желающих строить железную дорогу на Ямале

В Москве окончен приём заявок на конкурс по строительству Северного широтного хода. Речь идёт о железной дороге Обская – Салехард – Надым. В Минтранс поступила только одна заявка – от инвестора, который был объявлен изначально – компании «СШХ». Дорогу планируется возвести до 2022 года.

«Конкурс окочен. Теперь проект соглашения будет направлен в правительство РФ», – рассказали агентству «Новый день» в министерстве транспорта РФ.

Как сообщало агентство «Новый День» ранее, общая стоимость проекта, согласно соглашению – 113 млрд рублей. Из них 12,7 млрд рублей предоставит Росжелдор (концендент) в качестве капитального гранта – бюджетных инвестиций. Часть денег ООО «СШХ» (концессионер) возьмёт в долг.

В 113 млрд рублей входит стоимость моста через Обь – 50,3 млрд рублей. Железная дорога Салехард-Надым – 61,1 млрд рублей. И железнодорожная часть моста через реку Надым – 1,7 млрд рублей. «Концессионер обязан выплачивать концеденту 100 тыс. рублей в год. Первым платёжным периодом является 2023 год», – говорится в проекте соглашения.

Директором компании «СШХ» является Сергей Суханов, который ранее возглавлял «Волга Групп Строй» Геннадия Тимченко.

Москва, служба информации

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