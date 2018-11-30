Стройка железной дороги Салехард-Надым может отложиться

Срок строительства железной дороги Салехард-Надым может быть отложен. Это связано с тем, что у одного из участников концессии по возведению Северного широтного хода сокращается бюджет. Речь идёт о Росжелдоре. В связи с этим может сорваться процедура выкупа участков под строительство СШХ.

Ранее агентство «Новый День» сообщало, что Росжедор подписал концессионное соглашение о строительстве железной дороги с ООО «СШХ». В ноябре 2018 года в проект бюджета на 2019-2021 годы были внесены поправки, и Росжелдор лишился денег на выделение участков для строительства. Об этом газете «Ведомости» рассказали сотрудник одной из подведомственных Минтрансу организаций и два человека, близких к проектной компании. Расходы отложены до следующего трехлетнего периода – после 2021 года. При этом по концессионному соглашению предоставление участков должно начаться с 2019 года, пишет издание в пятницу, 30 ноября 2018 года.

Общий объём финансирования железнодорожной части проекта СШХ составляет порядка 236,7 млрд рублей с учётом подходов, сообщали ранее в Минтрансе. Средства федерального бюджета – около 5,4% к общему объёму финансирования. при этом 113 млрд рублей – это сумма, которая планируется на постройку дороги Салехард – Надым и двух мостовых переходов.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 30.11.18

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