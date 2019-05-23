Губернатор Артюхов впервые пообщался с жителями он-лайн в инстаграме

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов впервые пообщался с жителями в прямом эфире – в формате стрим-трансляции. Вопросы от тех, кто наблюдал за эфиром главы региона, мог видеть каждый, включая, разумеется, самого г-на Артюхова. Эфир занял порядка 45 минут. Вопросы были преимущественно социальные. Также обсуждали крупные проекты – мост через Обь в районе Салехарда, аэропорт Нового Уренгоя, мост через Пур. Эфир прошел спокойно, главе оставили благодарности и попросили устраивать такие трансляции регулярно. Артюхову также несколько раз предложили заставить мэров проводить такие стримы.

Реакция

По версии политолога Константина Калачева, на такой формат общения пока решаются далеко не все политики. И в исключительных случаях – когда интерес гарантирован, когда есть, что обсуждать. При этом он отметил, что первый опыт вполне может стать негативным для руководителя, особенно, если есть проблемы, решение которых не будет очевидным или есть проблемы с рейтингом.

«Сейчас общение в соцсетях выглядит как экзотика, есть губернаторы, которые вообще не присутствуют в соцсетях, избегают любого общения, даже виртуального. Но в действительности это простой, эффективный и хороший способ. Это самый короткий путь к умам и сердцам аудитории, или хотя бы к ушам и глазам. Новое время дает новые инструменты: можно общаться с людьми напрямую, а не через СМИ. Такой формат экономит очень много денег. До сих пор пиар-сопровождение деятельности власти – чуть ли не главная статья расходов у некоторых администраций», – рассуждает эксперт.

По мнению политолога Евгения Забродина, прямой эфир – это показатель уверенности губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. «Это не совсем обычный формат общения губернатора с населением. Но такую форму взаимодействия Дмитрий Артюхов выбрал в начале своего пребывания на посту, он сразу говорил, что нужно выходить в соцсети. Разговор в режиме стрим-трансляции предполагает больший плюрализм, чем традиционный эфиры с телемостами, потому что все вопросы и любые реплики участников трансляции высвечиваются на экране. О цензуре можно забыть», – говорит г-н Забродин. Он добавляет, что основным риском в этом случае будет атака со стороны троллей, поэтому спикеры, которые выходят на такие трансляции, очевидно, уверены в своих словах и действиях.

Содержание беседы

Приводим самые интересные цитаты губернатора в рамках он-лайн эфира.

Чистая вода в Лабытнанги

«Для города качество воды – это вопрос номер один. Мы на финальной стадии принятии решения. Скорее всего, будем строить водопровод из Харпа, чтобы снабжать жителей из чистейшей реки Собь. Это самый простой вариант. Думаю, мы начнем его реализовывать в следующем году».

Полярный агротехникум

«Сейчас рассматривается решение о закреплении его за депобразования. Чем это вызвано? У нас единая сейчас образовательная политика, связанная с ворлд скилсом, и с материальной базой. Департамент АПК будет формировать заказ на специалистов, а те, кто должны заниматься образованием, будут управлять колледжем. Не переживайте, мы следим, чтобы никаких последствий это решение не создало.

Мост через Обь

«Мне надоело уже, честно, раздавать обещания. Я делал все, чтобы мы начали его строить в этом сезоне. Важно, чтобы была зима, потому что со льда можно заходить на строительство опор. Мы пришли к тому, что это существующий проект – дорогой. Он выводит стоимость всего Северного широтного хода за пределы бюджета. Нужно пересматривать проект, использовать другие технологии, облегченные конструкции. И сейчас проект заново заходит на все процедуры. Проект большой, его нельзя по щелчку начать. Это не садик, за который мы целиком отвечаем, это федеральная концессия. Важно, что президент и премьер поддерживают этот проект. Он экономически эффективный».

Развитие Надыма

«Буквально сегодня встречался с головной компанией «Газпром», обсуждали планы по Харасавэйскому месторождению. Им будет заниматься «Газпром добыча Надым» и это даст импульс городу».

Учебно-профессиональный комплекс в Новом Уренгое

«Там 95 процентов у него степень готовности, но мы не можем сдать. Подрядчик испытывает сложности, поэтому мы приняли решение направить туда дополнительные силы, других подрядчиков. Строители меня заверяют, что это будет сделано ко дню города. Там все готово, мебель есть, пора уже вводить здание. Более того, принято решение начать строить общежитие рядом, чтобы там могли жить студенты из поселков».

Бассейн в Новом Уренгое

«Мне прислали фото, бассейн в отвратительном состоянии. Я очень расстроен. Недавно договорились с главой Нового Уренгоя, что мы его начнем реконструировать. И не только фасады, по сути там нужно все разбирать и заново делать».

Волейбол

«С коллегами тренируемся вечерами, хотя бы на часик, чтобы отвлечься от работы и поиграть».

Артисты

«Меня спрашивают, когда начнут привозить известных артистов и лучшие коллективы в ямальские города. Считаю, что ямальцы заслуживают того, чтобы нас посещали лучшие музыканты. Недавно был Денис Мацуев. Все были в восторге. Но открою секрет: он сказал, что на таком рояле, как у нас, играть нельзя. В итоге принято решение, мы закупим новый рояль, чтобы первоклассные музыканты могли приезжать чаще. В том числе и в Новом Уренгое такие обращения были».

Прямой эфир

«В целом формат рабочий, откровенный. И вопросы все на злобу дня. Кто не получил ответы – всем отдельно отвечу или попрошу коллег ответить. Проанализирую опыт, и, если это покажется всем эффективным, может быть, будут делать такие трансляции регулярно».

Салехард, Юлия Фролова

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