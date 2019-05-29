Год Артюхова: от экономиста к политику

Ровно год назад Дмитрий Артюхов был назначен врио губернатора Ямала. Такое решение принял президент Владимир Путин. Артюхова позиционировали как молодого губернатора новой формации. Он вполне оправдал этот статус.

По мнению главы «Минченко Консалтинг» Евгения Минченко, Дмитрий Артюхов успешно справляется с главной задачей – реагированием на запросы населения. «По моему глубокому убеждению, ключевые компетенции губернатора сегодня все-таки – политические. Особенно учитывая антиистеблишментную волну. И с этой точки зрения, я думаю, что свою политическую функцию, а именно коммуникацию с населением и быструю обратную связь, Артюхов реализует. Он является продолжателем дела Дмитрия Кобылкина, который был одним из самых эффективных губернаторов, с одной стороны, с другой – демонстрирует и новые подходы. Он больше вовлечен в коммуникацию в соцсетях», – рассуждает эксперт.

Общение с жителями. Выход в соцсети, в Instagram – новация Дмитрия Артюхова. Он периодически рассказывает, что сам читает комментарии ямальцев в соцсети, а с кем-то даже успевает разговаривать. И не только в мессенджерах. Достаточно успешно прошла его он-лайн конференция в Instagram с жителями на этой неделе.

Социальная сфера. Прямое общение позволяет главе региона видеть действительно актуальные проблемы. Дмитрию Артюхову повезло с финансами: начал работать завод «Ямал СПГ», выросли поступления от компаний ТЭК в бюджет. И глава быстро отреагировал на запрос населения, распределив средства на приоритетные вопросы. Дмитрий Артюхов предложил ямальцам новые меры соцподдержки. Это и новая жилищная программа для бюджетников – субсидия на приобретение жилья. И льготные билеты для многодетных семей на рейсах АТК «Ямал» (2,5 тыс. рублей на каждого ребенка). И новые субсидируемые рейсы в Симферополь и Краснодар для той же региональной авиакомпании.

Кадровая политика. Дмитрий Артюхов пересмотрел подход к кадровой политике. Он презентовал новые принципы – открытость, состязательность процесса, деловые качества кандидатов. Так были назначены на посты участники «Лидеров России» Роман Пикун и Олег Клочков, например. Открытой была процедура выбора нового главы телекомпании «Ямал Регион». В октябре 2018 года стартовала кадровая реформа, которая сосредоточила функции «кадровой службы» в аппарате губернатора. Как сообщалось, для системного и эффективного подбора служащих.

При этом нельзя сказать, что старый подход полностью отвергли. Более того, не следует забывать, что Дмитрий Артюхов связан и хорошо знаком с тюменскими элитами.

Политика. Когда Путин озвучил решение о назначении врио, в округе восприняли нового губернатора как преемника Кобылкина. В день инаугурации слово «преемственность» звучало почти от каждого спикера.

Соответствующую политику изначально и демонстрировал Дмитрий Артюхов. Он почти не изменил состав правительства. Лишь спустя время, осенью 2018 года, губернатор назначил нового заместителя по вопросам строительства – Андрея Воронова. Решение, очевидно, назревшее. Курирующий стройку первый замгубернатора Алексей Ситников не смог справиться с острыми проблемами качества новостроек и коррупции в отрасли. При этом он не покинул пост, оставшись в ранге первого заместителя, что является доказательством консервативного подхода главы региона.

Вместе с этим многие ждали от Артюхова кадровых рокировок. С новой силой возникли разговоры об отставке некоторых членов правительства. Но этого не случилось – неофициально в администрации это объясняли желанием губернатора дать чиновникам время для демонстрации своих возможностей. Вместо кардинальных решений губернатор объявил реформу – он перераспределил полномочия между заместителями для более эффективной работы.

Наряду с более тесной коммуникацией с населением не меняется кардинально идеологическая основа. Социальными конфликтами и муниципалитетами в автономии по большей части по-прежнему занимается вице-губернатор Ирина Соколова.

Заметно, что спустя год губернатор стал чаще публично комментировать муниципальные конфликты и делать политические заявления. Как, например, с уборкой снега в муниципалитетах или объединением администраций в отдаленных районах. И к этому, в том числе, его побуждает общение с жителями.

Экономика. Основа экономики региона – работа нефтедобывающий компаний. В этой сфере тоже пока все стабильно. В 2018 году все крупнейшие добывающие компании утвердили инвестпрограммы и перезаключили традиционные соглашения с правительством. Суммы соглашений не раскрываются, однако практически во всех документах заложены средства на экологию и соцподдержку для жителей округа.

Есть и примеры позитивных взаимоотношений и крупным компаниям в других сферах: в ноябре на встрече с Дмитрием Артюховым глава «Россетей» Павел Ливинский сообщил, что компания намерена инвестировать в Ямал более 10 млрд рублей до 2024 года. Средства пойдут на развитие сетевой инфраструктуры – в частности, на ввод 230 МВА трансформаторной мощности и строительство 300 км линий электропередачи.

Активно используется схема концессии, в которой Артюхов, как экономист, хорошо разбирается. На таких условиях на Ямале строится не только мост через реку Пур, но и социальные объекты. В том числе, детские сады в Новом Уренгое, Ноябрьске и Салехарде. Результат возведения таких объектов будет виден в ближайшие годы. В то же время говорить об эффективности работы губернатора с такими мегапроектами как аэропорт Нового Уренгоя и строительство Северного широтного хода можно будет говорить через несколько лет.

Салехард, служба информации

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