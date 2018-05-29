Путин назвал врио губернатора Ямала: это зам Кобылкина

Обязанности губернатора ЯНАО с 29 мая 2018 года исполняет заместитель губернатора округа по экономике и инвестициям Дмитрий Артюхов. Президент Владимир Путин подписал во вторник, 29 мая, соотвествующий указ о назначении его врио губернатора Ямала. Дмитрий Артюхов – самый молодой член правительства округа. Ему всего 30 лет.

Карьера г-на Артюхова на госслужбе была стремительна. В 2010 году он начал работать в аппарате губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. В правительство округа он перешёл с поста помощника главы региона в январе 2016 года. В аппарате губернатора и позднее в правительстве округа г-н Артюхов занимался взаимодействием с иностранными инвесторами и крупными проектами. В том числе – реализацией проекта Северный широтный ход. Дмитрий Артюхов также знаком с нефтегазовыми компаниями, работающими в округе.

Г-н Артюхов окончил Тюменский госуниверситет. После работал в «Запсибкомбанке» – там же, где и бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Кстати, с тюменскими элитами врио губернатора Ямала связывает не только это – он является сыном заместителя председателя Тюменской областной Думы Андрея Артюхова. До назначения на пост в правительстве Ямала Дмитрий Артюхов прошёл обучение в Сингапуре по окружной программе повышения квалификации. Он получил степень MBA в Сингапурском университете управления.

Прежний губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин 18 мая 2018 года был назначен министром природных ресурсов и экологии.

Дмитрий Артюхов будет работать на посту врио губернатора до назначения нового главы региона. В регионе сложная система назначения губернатора. Сначала политические партии называют свои кандидатуры, потом губернатор Тюменской области (врио с 29 мая 2018 года назначен Александр Моор) выбирает из них пять фамилий и направляет президенту. Глава государства провродит свой отбор и направляет имена трёх претендентов в региональную думу. Депутаты голосуют за одного из предложенных кандидатов. Ранее агентству «Новый день» в Избиркоме Ямала сообщили, что это случится осенью 2018 года.

Москва, служба информации

Москва. Другие новости 29.05.18

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