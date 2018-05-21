На Ямале придумали, как провести выборы губернатора

Губернатора Ямала депутаты автономного округа выберут 9 сентября 2018 года. Статус исполняющего обязанности не помешает «временному» губернатору Тюменской области собрать и внести предложения по кандидатам на пост главы Ямала президенту. Об этом сообщил агентству «Новый день» зампредседателя Избиркома Ямала Игорь Горелик.

«В законе нет прямого запрета на то, чтобы и.о. губернатора Тюменской области вносил фамилии претендентов на пост губернатора ЯНАО президенту. Будем руководствоваться этим. Выборы пройдут по указанной в законе схеме в первое воскресенье сентября», – пояснил г-н Горелик.

Ещё на прошлой неделе, когда президент Владимир Путин подписал указ о назначении Владимира Якушева и Дмитрия Кобылкина на пост федеральных министров, у региональных чиновников были сомнения. Было неясно, сможет ли и.о. губернатора Тюменской представить фамилии кандидатов на пост губернатора ЯНАО Владимиру Путину. Рассматривался вариант, при котором сначала будет избран на всенародных выборах тюменский лидер, а затем в ускоренные сроки он организует назначение ямальского главы.

Игорь Горелик добавил, что за 60 дней до 9 сентября партии должны представить руководителю Тюменской области свои предложения по кандидатам. После 20 дней раздумий свой список, отобранный из этих имён, тюменский лидер отправляет президенту. За 20 дней до дня голосования Владимир Путин внесёт фамилии претендентов на пост губернатора ЯНАО в региональное заксобрание.

Отметим, сложная система выборов в «тюменской матрёшке» была введена поправками в законодательство в 2015 году. В документах указано, что фамилии на пост губернатора автономных округов вносит президенту высшее должностное лицо области, куда входят округа.

Салехард, служба информации

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