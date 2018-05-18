На Ямале не знают, как назначать нового губернатора

Ямал может не получить нового губернатора в единый день голосования осенью 2018 года. В связи с переходом в правительство РФ Дмитрия Кобылкина регион столкнулся с правовой коллизией. Законодательство не позволяет просто так назначить выборы в автономии на единый день голосования. Схема назначения губернатора будет обсуждаться главами избиркома Ямала и Тюменской области, сообщает «Новый День». Вместе с этим в «тюменской матрёшке» возобновились разговоры об объединении и укрупнении региона.

Выборный тупик

Главы избирательных комиссий Ямала и Тюменской области будут обсуждать схему назначения и выборов губернаторов после отбытия в Москву Владимира Якушева и Дмитрия Кобылкина. В скором времени президент Владимир Путин должен назначить исполняющих обязанности губернаторов. Но если с тюменским руководителем всё ясно – его изберут 9 сентября, то с ямальским главой возникает большой вопрос.

Дело в том, что выборы на Ямале проходили по сложной схеме, где важная роль отведена губернатору Тюменской области. Именно он как руководитель «головного» субъекта, в который входят автономные округа, представлял президенту РФ кандидатов на пост главы автономии. И после этого Владимир Путин вносил фамилии в заксобрание.

Между тем в законе не указано, что и.о. губернатора Тюменской области имеет право вносить кандидатуры.

Как сообщил агентству «Новый День» зампредседателя избиркома ЯНАО Игорь Горелик, схема назначения губернатора Ямала будет обсуждаться с избирательной комиссией Тюменской области. Возможно, будут найдены варианты. Один из депутатов заксобрания Ямала в беседе с агентством «Новый День» предположил, что сначала пройдут выборы тюменского губернатора. При этом голосовать будут все три субъекта.

«После назначения он сразу внесёт фамилии кандидатов на пост губернатора Ямала президенту. Думаю, вопрос можно будет решить ещё до нового года», – рассуждает собеседник.

В правительстве Ямала не сильно обрадованы перестановками и ожидают назначения и.о.

Сменщики

Многие видят на посту губернатора Тюменской области главу Тюмени Александра Моора. О том, кто заменит Дмитрия Кобылкина, собеседники рассуждают менее охотно. Наблюдатели лишь указывают: было бы логично, если бы это был человек, связанный с ТЭК. Сейчас на Ямале реализуется мегапроект «Ямал СПГ» с участием «Новатэк», французской «Тотал» и китайских компаний. Кроме того, будет строиться Северный широтный ход.

О чём говорят

На фоне этой неопределённости в «тюменской матрёшке» вернулись к обсуждению объединения регионов. По одной из версий, ХМАО и ЯНАО могут лишить самостоятельности, в Тюменской области будет лишь один губернатор. Несмотря на то, что в сложноподчинённом субъекте осталась на посту губернатор Югры Наталья Комарова, в её назначение на пост главы макрорегиона верят слабо.

Политологи не исключают вариант, при котором федеральный центр назначит «варяга». Вместе с этим чиновники в регионах вспоминают слова президента Владимира Путина, который обещал, что объединения Тюменской области не будет без референдума. Кроме того, для этого нужно править Конституцию РФ.

До 2020 года в «матрёшке» действует соглашение между тремя губернаторами о взаимодействии, который сохраняет действующий порядок, напоминает один из депутатов Ямала. Владимир Якушев 18 мая в рамках итоговой встречи с чиновниками и журналистами ещё раз обозначил несогласие с укрупнением региона.

«У нас создана хорошая правильная конструкция, есть общая программа «Сотрудничество». Эта конструкция доказала свое право на жизнь. Люди к этому привыкли, это самое главное. Не дай бог что-то ухудшать в этом отношении. Все должно остаться так», – сказал Якушев.

Владимир Якушев сегодня начал прощаться с тюменцами

С этим мнением могут быть не согласны в федеральном центре. Теоретически ничто не мешает провести 9 сентября референдум на каждой территории и организовать объединение всех трех субъектов. «Взбалмошных решений, принятых под сиюминутными предлогами, у нас, как известно, полно. И кому-то может прийти в голову подобная новация. Смена двух губернаторов в одном регионе это и так огромное потрясение. Нагружать еще и такой колоссальной проблемой – значит заставить любой из субъектов «взорваться», – говорит независимый политолог Лев Березин. – Я считаю, что для этого нет ни объективных причин, ни субъективной благоприятствующей ситуации. Если только, конечно, это все не является прикрытием очередного бюджетного грабежа. То есть попытки изъять финансы из региональных бюджетов, консолидировать их с федеральными. Но это очень недальновидная позиция».

При всем желании федеральный центр не способен найти человека, который обладает непререкаемым авторитетом во всех трех субъектах. Иначе удержать эту огромную территорию в рамках единой системы управления будет очень сложно, считают политологи. Не зря ни один из трех губернаторов не рвался управлять огромной областью с ее разбухшей инфраструктурой и нервной социальной обстановкой.

Наказание или награда

По доброй воле ни один из северных губернаторов никогда бы не захотел поменять свое кресло на министерский портфель, рассуждает эксперт. Должности, на которые назначены Кобылкин и Якушев – крайне непривлекательны, они связаны с огромным количеством проблем, большинство из которых объективно не решаемы в рамках заданной системы координат.

«Не буду говорить, что эти должности расстрельные, но они требуют от новых министров решения множества острейших проблем, – говорит Березин. –

Это не наказание. Это попытка усилить федеральное правительство успешными региональными руководителями. Но попытка, которая, на мой взгляд, не способна дать какого-то положительного эффекта. Серьезного продвижения в решении системных задач это не даст. Потому что Якушев и Кобылкин не волшебники».

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 18.05.18

Кобылкин проводит последнее совещание в должности губернатора Ямала. / Правительство Ямала уйдёт в отставку. / Губернатор Якушев станет главой Минстроя РФ. Преемник уже известен. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»