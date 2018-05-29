Новый глава Ямала наберёт правительство и изберёт тюменского губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Ямала Дмитрий Артюхов после возвращения в Салехард должен сформировать новое правительство автономного округа. Дело в том, что после перехода бывшего руководителя региона Дмитрия Кобылкина на пост министра природных ресурсов и экологии все его замы автоматически ушли в отставку и сейчас работают в статусе и.о. При этом вакантным стал пост заместителя главы ЯНАО по экономике и инвестициям, который ранее занимал сам Дмитрий Артюхов.

Врио губернатора автономии имеет право формировать правительство – такие полномочия были внесены в законодательство округа ещё в 2013 году.

Собеседник агентства «Новый день» в администрации округа полагает, что резких кадровых решений не последует. Возможно, все заместители губернатора получат переназначение. Если будут кадровые решения, то уже после утверждения Дмитрия Артюхова на посту губернатора. Об этом же говорят и региональные эксперты.

«Несмотря на молодость, Дмитрий Артюхов имеет управленческий опыт. Является уроженцем округа, хорошо знаком с регионом, его руководителями и спецификой. Имеет успешные кейсы и имидж «технократа» с современным экономическим уклоном. Также его можно смело рассматривать, как члена команды экс-губернатора. Поэтому стратегия развития округа в целом сохранится в текущем курсе, как минимум, до сентября», – пояснил заместитель исполнительного директора Центра гражданских инициатив Кирилл Истомин.

Что дальше?

Владимир Путин подписал указан о назначении врио губернатора Ямала и Тюменской области почти одновременно, с разницей в час, 29 мая 2018 года. Фактически в этот день стартовала избирательная кампания двух губернаторов «тюменской матрёшки». Тюменскому главе Александру Моору придётся в течение лета завоевать доверие в трёх регионах, чтобы избраться на всенародных выборах в сентябре 2018 года. А Дмитрию Артюхову будет достаточно поддержки «Единой России», которая выдвинет его кандидатом в губернаторы, и голосов депутатов заксобрания. При этом, если говорить о кампании в трёх регионах, ни у г-на Моора, ни у г-на Артюхова нет большой узнаваемости среди населения. Поэтому любопытно, кого привлекут для предвыборной агитации в территориях.

Собеседник в окружной администрации Ямала полагает, что в ЯНАО это может быть заместитель губернатора по инфраструктуре и взаимодействию с ТЭК – Алексей Ситников. Один из депутатов заксобрания Ямала добавляет: к кампании привлекут всю команду: правительство, мэров и самих парламентариев.

В ХМАО назначенцам придётся выстраивать отношения с руководителем субъекта Натальей Комаровой.

Очевидно, что в основу кампании также, как и несколько лет назад, ляжет идея взаимодействия трёх регионов, в том числе и программа «Сотрудничество». Когда выбирали предыдущего тюменского губернатора, Владимиру Якушеву помогали получить голоса в автономиях главы Дмитрий Кобылкин и Наталья Комарова. Они ездили вместе с г-ном Якушевым по территориям и общались с населением.

Уже известно, что тюменские депутаты назначат дату выборов губернатора Тюменской области 7 июня. Когда будет названа дата голосования за ямальского главу – пока неясно. Но это должно также произойти в ближайшее время.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 29.05.18

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