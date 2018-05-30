Новый глава Ямала начал работу с политической встречи

Новый глава ЯНАО Дмитрий Артюхов вернулся в Салехард в среду, 30 мая. Он уже провёл встречу с депутатом госдумы, руководителем МКС «Единой России» Иваном Квиткой, сообщают в пресс-службе губернатора Ямала.

Иван Квитка в своём поздравлении врио губернатора сделал акцент на возрасте руководителя. «Очень рад, что молодые приходят на работу в ЯНАО. Так пришёл Дмитрий Николаевич, молодой, энергичный, опытный. Такая преемственность присутствует. Благодарен президенту за такое назначение», – сказал г-н Квитка, которого цитируют в пресс-службе.

Напомним, новому главе Ямала Дмитрию Артюхову 30 лет. Его считают технократом, представителем нового поколения управленцев.

Дмитрию Артюхову предстоит провести избирательную кампанию тюменского губернатора до осени 2018 года. В сентябре в трёх регионах тюменской матрёшки состоятся выборы главы Тюменской области. Вероятно, одним из кандидатов станет врио, назначенный президентом Владимиром Путиным – Александр Моор. За лето чиновникам ХМАО и ЯНАО придётся повысить его узнаваемость и рейтинги в автономиях.

Кроме того, сам г-н Артюхов, очевидно, станет кандидатом на пост губернатора ЯНАО. Выдвинуть его сможет парламентская партия, например, «Единая Россия».

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 30.05.18

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