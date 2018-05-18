Медведев предложил назначить главу Ямала Кобылкина новым министром

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин предложен премьером Дмитрием Медведевым в качестве кандидата на пост министра природных ресурсов. Своё предложение Дмитрий Медведев озвучил 18 мая 2018 года президенту Владимиру Путину.

Согласно официальной биографии, Дмитрий Кобылкин пришёл на муниципальную службу из компании ОАО «Ханчейнефтегаз». С октября 2002 года работал на посту первого заместителя главы администрации Пуровского района. В октябре 2005 года Дмитрий Кобылкин избран главой муниципального образования Пуровский район. 3 марта 2010 года депутаты заксобрания Ямала проголосовали за кандидатуру Дмитрия Кобылкина, представленную президентом РФ на пост губернатора Ямала.

Москва, служба информации

Москва. Другие новости 18.05.18

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