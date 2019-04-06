Власти Ямала объяснили, зачем позвали тюменцев строить детсады

Детские сады на Ямале строятся по программе муниципально-частного партнерства, так как эта схема помогает избавиться от недобросовестных застройщиков. Об этом сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов 5 апреля на встрече с журналистами. Речь идет о схеме, при которой власти заключают соглашение со строителями, часть расходов на объект берет на себя компания, основную же сумму вкладывает бюджет. Потом затраты застройщика компенсируются из казны – в течение пяти лет после введения здания в эксплуатацию. В течение этих пяти лет садик находится на гарантии.

«В данном случае мы называем такой ГЧП социальным – это не тот случай, как с аэропортом Нового Уренгоя или мостом через реку Пур, где абсолютно понятная экономика проекта. Здесь ГЧП, скорее, выбрано для снижения рисков, для ухода от недобросовестных строителей. Потому как до 30 процентов от стоимости строительства застройщику необходимо взять в кредит. Мы понимаем, что слабые подрядчики, которых мы боимся, которые начнут и бросят, они не смогут на эти условия пойти – у них нет отношений с банками», – объяснил губернатор Ямала.

«Мы часто сталкивались с тем, что появляется недобросовестный подрядчик. Это все вытекает в судебные разбирательства, много работы для юристов, они рады, но объекты не появляются. Поэтому учитывая жесткую задачу, которая стоит по указам президента и наши строительные условия – очень короткое лето, к концу следующего года мы должны ввести объекты», – добавил Дмитрий Артюхов. Примеры некачественных зданий он не назвал, но сказал, что некоторые объекы с виду сделаны хорошо, но после введения в эксплуатацию начинают появлятся вопросы.

Всего панируется по такой схеме построить 30 детсадов. Ранее агентство «Новый День» уже раскрывало некоторых подрядчиков, которые заключили соглашение с муниципальными властями для строительства садов. Это известные тюменские фирмы – «Мостострой-11» и «Госстрой».

ОНФ несолько лет назад заявлял, что садики, построенные по таким схемам на Ямале, слишком дорого обходятся бюджету – фактически, Ямал переплачивает по процентам. После этого вопрос о целесообразности строительства в рамках ГЧП периодически возникает в повестке.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 06.04.19

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