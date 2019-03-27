Тюменские строители пришли на Ямал осваивать «социальные» миллиарды

В марте 2019 года сразу несколько соглашений о строительстве садиков по схеме муниципального-частного партнерства (МЧП) были подписаны на Ямале. Так, тюменская фирма Николая Руссу «Мостострой-11» построит в Салехарде три дошкольных учреждения за 3,5 млрд рублей. А структура главы армянской диаспоры в Тюмени Аврама Овеяна – садик в Новом Уренгое за 2,1 млрд рублей и два новых детсада в Ноябрьске. Смет на эти садики нет в открытом доступе, так как подрядчика не ищут через госзакупки. В рамках МЧП публичное обсуждение стоимости и проектов не предполагается.

О том, что в Салехарде подписано соглашение о строительстве трех детских садов по схеме МЧП, сообщили в пиар-службе администрации. Для этого известный мостостроитель из Тюмени Николай Руссу специально приезжал в столицу Ямала. «В рамках муниципально-частного партнерства в Салехарде построят три детских сада на 240 мест каждый». Садики появятся в микрорайоне «Солнечный», «Удача» и в районе проспекта Молодежи до 2021 года. Это будут трехэтажные здания.

Схема финансирования – 70 процентов из бюджета и 30 процентов – деньги подрядчика. В мэрии Салехарде не называют суммы. Но в распоряжении агентства «Новый День» есть предложения частной компании – партнера, где этони указаны. Детский сад номер один обойдется в 1 млрд 180 млн рублей, второй – в 1 млрд 100 млн рублей, третий – 1 млрд 250 млн рублей. Кроме строительства бюджет будет вкладывать и в эксплуатацию этих учреждений.

Любопытно, что соглашение заключено не с «Мостостроем-11», а с компанией «Статус». При этом г-на Руссу пиар-служба мэрии называет представителем этой структуры. Согласно документам о партнерстве, компания «Статус» зарегистрирована в Тюмени, но ни в руководстве, ни в учредителях г-на Руссу нет. Руководитель и владелец фирмы – Наталья Бреус. Присуствие мостостроителя объясняется другим: в документах о МЧП сказано, что генподрядчиком возведения садиков будет компания «Мостострой-11».

По версии сити-менеджера Салехарда Ивана Кононенко, которого цитируют в его пресс-службе, в городе решена проблема с обеспечением мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет, но в очереди все еще остаются дети до трех лет. «Строительство этих объектов позволит выполнить указ президента по ликвидации очередности», – заключил глава администрации.

В Новом Уренгое на садик «Цветок Уренгоя» на 300 мест власти планируют отдать порядка 1,6 млрд рублей в качестве субсидии. Общая стоимость объекта – 2 млрд 172 млн рублей. Строить садик будет компания известного бизнесмена Аврама Овеяна из Тюмени – «Госстрой» (напрямую связана с фирмой «Тюменьтел», которая возводила, например, центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» и одиозный ДК «Нефтяник» в Тюмени). Г-н Овеян также известен как глава армянской диаспоры в Тюмени.

Эта же фирма подписала соглашение и с мэром Ноябрьска Алексеем Романовым о строительстве двух детсадов. «Это поможет решить вопросы по обеспечению детей от полутора до трех лет местами в детских садах», – цитировали г-на Романова в его пиар-службе.

Еще два года назад ОНФ обращал внимание генпрокуратуры РФ и чиновников округа на завышенную стоимость ямальских садиков, построенных в рамках государственно-частного партнерства. А такде на непрозрачную схему этой системы. Тогда же стало известно, что детские сады на Ямале в рамках таких соглашений закупают очень дорогую мебель, например, каждое мусорное ведро обошлось в три тыс. рублей, шкаф для белья – в 270 тыс. рублей. Тогда партнером властей округа была компания «Вис».

Салехард, служба информации

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