Власти Ямала выделили «Корпорации развития» еще почти два миллиарда рублей в 2018 году

Власти Ямала вложили в «Корпорацию развития» в 2018 году с помощью выкупа акций еще 1,9 млрд рублей. Об этом агентству «Новый День» сообщил собеседник в правительстве автономии. Допэмиссия была завершена 8 декабря 2018 года.

Официально в правительстве эту информацию не раскрывали, неясно, когда этот транш был заложен в окружной бюджет и когда эти расходы одобрили депутаты Ямала. Информации вокруг выкупа допэмиссии крайне мало как и в целом вокруг деятельности одиозной структуры, в которую регулярно вливают миллиарды.

Агентству «Новый День» удалось лишь узнать, что «КР» разместила в рамках допэмиссии 1 896 282 акций на общую сумму 1 896 282 000 рублей. Этот выпуск ЯНАО выкупил за счет окружного бюджета. При этом еще в начале 2018 года планировалось, что средства на выкуп акций будут предоставлены из программы «Сотрудничество», называлась сумма в 1,2 млрд рублей. Деньги хотели направить на погашение долгов перед «Мостостроем-12». Однако этого не произошло, деньги не дали – об этом сообщил собеседник агентства «Новый день» в правительстве Ямала в марте 2019 года. Причина неизвестна.

Напомним, бюджетом ЯНАО на 2018 год было предусмотрено выделение субсидии в 500 млн рублей для «Корпорации развития» на строительство социальной инфраструктуры продуктопровода Заполярье-Пурпе: коммунальные объекты, детские сады, школы, жилье. В связи с тем, что информация о КР закрыта, выяснить, сколько же все-таки денег влил регион в КР в 2018 году, невозможно.

«Корпорация развития» не только не раскрывает отчетность, в ее структуре нет человека, который мог бы внятно и достоверно объяснить, что происходит и как именно компания расходует средства. Гендиректор КР Сергей Черняев предпочитает не брать трубку мобильного телефона, пресс-секретаря в компании нет. Акционеры не раскрывают отчетность корпорации. Сайт не обновляется около года.

На протяжении всех последних лет губернаторы «тюменской матрешки» хотят проверить «Корпорацию», оптимизировать и даже закрыть, но далее заявлений дело не движется. Полпред УрФО Николай Цуканов в сентябре 2018 года заявлял, что будет проведен «глубочайший» аудит структуры. Однако КР по-прежнему существует, итоги аудита озвучены не были, более того, средства компания из бюджета продолжает получать.

Салехард, служба информации

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