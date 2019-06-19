«Корпорация развития» посчитала миллиарды убытков и заплатила страховщикам за ошибки руководства

Набсовет «Корпорации развития» обновился в среду, 19 июня 2019 года. В него вошел новый чиновник от Ямала – замдиректора департамента строительства и жилполитики ЯНАО, бывший полицейский Виталий Бучков. Вместе с этим в органах управления не осталось представителей полпредства. При этом руководство «КР» совершенно официально застраховало себя от таких случаев, когда придется отвечать за неправильные решения.

Зачем в одиозной корпорации бывший силовик, а ныне – чиновник?

Как уже сообщало агентство «Новый День», в набсовет вошли: Виталий Бучков, Василий Дума, Ольга Езикеева, Андрей Киселев, Роман Колупаев, Анатолий Уткин и Олеся Швагер

Как сообщили в пресс-службе администрации ЯНАО, г-н Бучков пришел на смену Евгению Кузаеву (бывший чиновник департамента, который уволился по собственному желанию). Появление Бучкова объяснили профилем его нынешней работы. «Завершаются проекты создания социальной инфраструктуры трубопровода «Заполярье – Пурпе», поэтому в органах управления «Корпорации развития» обосновано присутствие представителя строительного блока», – рассказали агентству «Новый День».

В обновленном набсовете нет никого из полпредства УрФО, хотя считается, что проект инициирован именно «желтым домом». Это связано с тем, что Николай Цуканов, как только пришел на пост полномочного представителя президента, заявил, что структура должна дистанцироваться от одиозной «Корпорации развития». В итоге губернаторы вынуждены завершать историю с «КР» самостоятельно. «Я постарался первые шаги сделать управленческие, чтобы Корпорация не отождествлялась с полпредством», – заявил г-н Цуканов в сентябре 2018 года.

Что обсуждали на набсовете

Из материалов правительства Югры известно, что 19 июня 2019 года представители регионов должны были обсуждать финансовые итоги работы «КР». В администрации ЯНАО не стали рассказывать, какие решения были приняты в рамках сегодняшнего заседания. Не удалось связаться и с директором компании Сергеем Черняевым. При этом агентство «Накануне.ру» сообщало о том, что корпорация получила убыток в размере 4 млрд рублей по итогам 2018 года. И это при том, что Ямал в прошлом году отдал компании порядка двух миллиардов рублей из бюджета только в качестве оплаты за допэмиссию.

Чем занимается «КР»

«Корпорация развития» – крайне закрытая и непрозрачная структура. На что она тратит ямальские миллиарды, как строятся проекты по соглашению с «Транснефтью» – узнать практически невозможно.

Напомним, несколько лет назад в СМИ появилось громкое разоблачение прежнего директора структуры Сергея Маслова, которого подозревали в хищении почти миллиарда рублей. Но потом дело закрыли.

Любопытно, что в начале 2019 года «Корпорация развития» заключила долларовый контракт – на страхование ответственности членов набсовета и директора. Речь идет о том, что страховщики возмещают ущерб, который может быть нанесен неверными решениями руководства «КР». Сумма, которую должна была получить компания «Альфа страхование» по этому договору – около 1,6 млн рублей.

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