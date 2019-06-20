Полпред Цуканов ответил на вопрос о проверках в «Корпорации развития»

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов не стал озвучивать итоги проверки, которую он хотел инициировать в «Корпорации развития». Он заявил, что полпредство «постаралось дистанцироваться» от расследований злоупотреблений в «Корпорации развития». Цуканов добавил, что надеется на то, что все злоупотребления будут должным образом оценены. Таким мнением он поделился в беседе с агентством «Новый День» на открытии молодежного форума «Утро» в Тюмени в четверг, 20 июня. О том, что «КР» необходим «глубочайший аудит», он заявлял в сентябре 2018 года.

«Даны все поручения, сейчас, насколько я понимаю, есть уголовные дела, в рамках уголовных дел проверяется вся деятельность корпорации, – сказал Цуканов. – Есть учредители, три региона (ЯНАО, ХМАО и Тюменская область – ред.). Кто-то больше инвестировал, кто-то меньше за этот период. Они там разбираются, назначили нового директора. Полпредство постаралось дистанцироваться, но, тем не менее, с надеждой смотрим, чтобы все злоупотребления, которые там были, правоохранительными органами расследовались».

Напомним, в сентябре 2018 года на встрече с главными редакторами уральских СМИ Николай Цуканов пообещал провести «глубочайший аудит» работы корпорации. «КР» считается проектом, близким к полпредству. Несколько лет назад экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин заявил, что КР – это «черная дыра». Появились версии о том, что копорацию ликвидируют. Но этого не случилось – Ямал продолжает выделять «Корпорации» все новые и новые транши на миллиарды рублей.

В среду, 19 июня обновился наблюдательный совет «Корпорации развития». В него не вошли сотрудники полпредства, хотя раньше именно они возглавляли орган. В том числе Виктор Гузь, например.

Тюмень, Салехард, Ханты-Мансийск, служба информации

Тюмень, Салехард, Ханты-Мансийск. Другие новости 20.06.19

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