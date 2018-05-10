Полицейский Виталий Бучков начал работу в правительстве Ямала с абсурдного заявления

Новый чиновник администрации ЯНАО Виталий Бучков отказался комментировать своё назначение. Бывший полицейский, получивший пост замдиректора департамента строительства и жилищной политики Ямала, заявил, что не желает разговаривать.

«Я не люблю вмешательство в свою жизнь», – сказал г-н Бучков в ответ на вопрос о том, когда он приступил к обязанностям в департаменте и что входит в его функционал.

Позиция нового служащего в корне расходится с заявлениями заместителя губернатора Ямала Натальи Фиголь, которая говорила, что ямальский чиновник должен быть открытым, профессиональным, отзывчивым (в регионе реализуется проект «Чиновник открытый»).

Отметим, в четверг, 10 мая 2018 года, на вопросы о дате назначения и обязанностях нового заместителя главы депстроя Юрия Теряева не смогли ответить и в пресс-службе правительства Ямала, куда «Новый День» обращался за пояснениями.

Виталий Бучков, судя по открытым источникам, не имеет опыта в строительной сфере. До недавнего времени он занимал пост начальника штаба управления МВД Ямала. А до этого возглавлял городской отдел полиции Салехарда.

В правительстве Ямала работает его супруга – заместитель губернатора Ямала Татьяна Бучкова. Собеседник в администрации Ямала не смог обосновать назначение силовика в департамент строительства и отделался шуткой о том, что новая кадровая политика в этой сфере уже становится трендом.

«Кандидатура Мутко уже есть», – заметил чиновник. Речь идёт о том, что премьер Дмитрий Медведев назвал экс-министра спорта Виталия Мутко претендентом на пост вице-премьера, куратора строительной отрасли. Эта новость уже повлекла за собой сотни ироничных комментариев и интернет-мемов. Отметим, после госслужбы Виталий Бучков сможет рассчитывать на повышенную пенсию чиновника.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 10.05.18

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