Муж замгубернатора Ямала пришёл работать в правительство округа

Супруг заместителя губернатора Ямала Татьяны Бучковой Виталий Бучков стал чиновником. Он назначен заместителем директора департамента строительства и жилищной политики Ямала, сообщается на сайте администрации округа. До недавнего времени г-н Бучков занимал пост начальника штаба в управлении МВД Ямала. В пресс-службе губернатора Ямала пока не смогли пояснить, какие задачи возложены на нового чиновника.

Ранее силовики также поступали на службу в администрацию автономного округа. На пост директора департамента транспорта и дорожного хозяйства в 2016 году был назначен бывший полицейский Альберт Султанов, в администрации объясняли его назначение тем, что должен навести порядок с точки зрения борьбы с коррупцией. Как бы то ни было, через год г-н Султанов покинул госслужбу.

Советником губернатора Дмитрия Кобылкина является бывший глава управления СК Ямала Александр Фумин. Вместе с этим совсем недавно пост заместителя директора в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса получил Юрий Цыганов. Об этом также говорится на сайте администрации. На запрос агентства «Новый День» о биографии назначенного кандидата ранее в департаменте предпочли не отвечать.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 08.05.18

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