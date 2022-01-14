Из-за перекройки структуры власти на Ямале поменяется главный архитектор

Главным архитектором Ямала вместо главы Депстроя должен стать замдиректора ведомства. Об этом сообщается в проекте постановления губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Такая корректировка связана с объединением двух должностей – заместителя губернатора и директора Депстроя.

Изменения должны вступить в силу с 18 января 2022 года, уточняется в пояснениях пресс-службы правительства.

До изменений, которые анонсировали в декабре 2021 года, пост главы Депстроя занимал Юрий Теряев. Он же был главным архитектором округа. После изменения организационно-штатной структуры Александр Подорога займёт пост заместителя губернатора – директора департамента строительства и жилищной политики.

«Ддолжность замдиректора – начальника управления архитектуры и градостроительства – главного архитектора будет предложена госслужащему, замещаемому должность замдиректора – начальника управления архитектуры и градостроительства», – говорится в пояснениях пресс-службы. Сейчас этот пост занимает Альбина Полухина.

Вместе с этим согласно структуры Депстроя у г-на Подороги будет 4 заместителя (два первых). Среди них – муж замгубернатора Татьяны Бучковой Виталий Бучков.

Ранее в рамках прямого эфира губернатор Дмитрий Артюхов очень опосредованно коснулся перестановок. Но журналситы догадались, что речь идёт в том числе о слиянии должности главы Депстроя и замгубернатора. «Рабочий момент. Ряд кадровых решений был принят. Это внутренняя настройка процессов», – сказал Артюхов.

Вместе с этим политологи фонда «Петербургская политика» уверены, что Теряев ушёл из-за того, что у прокуратуры появились к нему вопросы.

Салехард, Юлия Фролова

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