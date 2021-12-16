Власти Ямала без объяснения причин отменили пресс-конференцию главы Депстроя, которого увольняет Артюхов

Власти Ямала без объяснения причин в срочном порядке отменили пресс-конференцию директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Юрия Теряева. Она должна была транслироваться 16 декабря 2021 года в официальном паблике правительстве в «ВКонтакте». Однако утром 16 декабря публикацию с анонсом просто удалили из паблика.
Вчера из телеграм-канала, близкого к правительстве округа, стало известно, что г-н Теряев вскоре покинет свой пост – губернатор Дмитрий Артюхов решил объединить пост заместителя губернатора и директора департамента строительства и жилполитики. Таким образом при новой схеме Депстрой возглавит Александр Подорога.
До сих пор нет официального документа, который бы регламентировал эти изменения. В пресс-службе не смогли сказать и дату отставки и вступления в силу изменений.
Накануне в рамках своего прямого эфира Дмитрий Артюхов очень неопределённо обозначил кадровые решения, но журналисты догадались, что речь идёт именно о перестановках Подорога-Теряев.
«Рабочий момент. Ряд кадровых решений был принят. Это внутренняя настройка процессов», – сказал Артюхов, не объяснив причины и последствия таких рокировок.
Салехард, Наталья Ефремова
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