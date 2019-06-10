В правительстве Зауралья назвали фейком «заявление» Шумкова об объединении с Тюменью

В правительстве Курганской области прокомментировали публикацию РБК об «инициативе» врио губернатора Вадима Шумкова по объединению регионов. В понедельник, 10 июня 2019 года, издание сообщило, что г-н Шумков предложил Кремлю вариант слияния Курганской и Тюменской областей. В пресс-службе Шумкова не подтвердили эту информацию. Там предположили, что материал связан с обсуждением интеграции регионов, которая стартовала в полпредстве.

«Никаких официальных обращений в адрес руководства страны по указанному вопросу от нас не исходило», – сказал пресс-секретарь врио губернатора Курганской области Павел Поперешниченко.

Он также предположил, что информация могла появиться на фоне обсуждения интеграции и взаимодействия регионов УрФО. Напомним, полпред Николай Цуканов просил перезапустить программы сотрудничества и взаимодействия между регионами Урала и наполнить их реальными проектами.

«Могу предположить, что активизация вопроса идет на фоне реализации уже утвержденной Стратегии пространственного развития, где область входит в единый Урало-Сибирский макрорегион. А также значительной активизации прямого взаимодействия регионов УрФО после проведения в Кургане совета губернаторов. Сейчас подписываются и готовятся к подписанию ряд соглашений с конкретизацией инструментов социально-экономической интеграции субъектов, включая конкретные проекты с ЯНАО, ХМАО, Тюменью», – описал свои предположения представитель врио губернатора (обновлено в 18:12).

Тюмень, Курган, Москва, служба информации

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