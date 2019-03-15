Полпред Цуканов потребовал от глав Югры и Ямала аннулировать формальные договоры о сотрудничестве

Полпред Николай Цуканов потребовал от губернаторов УрФО переделать действующие соглашения о сотрудничестве между регионами. Существующие договоры он назвал формальными и ни к чему не обязывающими.

«У нас действуют несколько двусторонних и даже трехсторонних соглашений, но нередко они носят абсолютно формальный характер. Например, соглашение между ЯНАО и Курганской областью, заключенное в 2011 году сроком на пять лет. Там общие слова, общий набор мероприятий. Поэтому никто не считал нужным его исполнять», – сказал Цуканов в ходе сегодняшнего заседания Совета с губернаторами, проходящего в Кургане.

Он попросил до 1 мая проанализировать все соглашения и составить их в новой редакции. Стоит отметить, что полпред несколько раз возвращался к этой теме, особо обращая на нее внимание глав Югры и Ямала.

Так, Николай Цуканов прервал выступление губернатора Дмитрия Артюхова и попросил его назначить ответственных за аудит межрегиональных соглашений из числа заместителей губернаторов.

«Хотелось бы, чтобы в соглашениях появилась содержательная часть – конкретные показатели, цифры, объемы товарооборота», – пояснил полпред. По его словам, только тогда договоры смогут стать инструментом, помогающим в развитии кооперационных связей между регионами.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 15.03.19

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