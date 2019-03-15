Регионы УрФО снизят конкуренцию друг с другом и соединятся транспортными коридорами

Главы регионов УРФО начнут сообща работать над снятием инфраструктурных ограничений для развития экономики. Таковы итоги совещания губернаторов, которое сегодня провел уральский полпред Николай Цуканов в Кургане.

Цуканов призвал участников мероприятия к укреплению кооперационных связей между субъектами и максимальному использованию межрегионального раздела труда. Он обратил внимание, что, по оценкам экспертов, уровень интеграционных связей между субъектами России после распада СССР снизился в два раза.

«В настоящее время анализ торговых балансов внутри федерального округа показал, что регионы на 30 процентов глубже интегрированы между собой, чем субъекты РФ в целом, – констатировал полпред. – Однако внутриокружной потенциал используется не в полной мере. Конкуренция необходима, но должна быть разумной».

Полпред напомнил, что для усиления межрегионального сотрудничества утверждена стратегия пространственного развития России до 2025 года. Ее реализация требует разработки и утверждения стратегии социально-экономического развития макрорегионов. «В рамках общероссийской стратегии предусмотрено формирование Уральско-Сибирского макрорегиона. Заниматься данной работой будет российское правительство. Но вместе с тем мы должны принять активное участие в этом процессе», – сказал Николай Цуканов.

По его мнению, необходимо внедрить метод проектного управления в УрФО. Этот подход будет учитывать кластерное и агломерационное планирование при развитии территорий, производств и социальной инфраструктуры. Это позволит проработать вопрос реализации межрегиональных проектов, провести анализ наиболее крупных инвестиционных площадок, исключить дублирование однотипных объектов, адекватно оценить возможности развития кооперационных связей.

Как уже писал «Новый День», до 1 мая уральские губернаторы должны проанализировать действующие между своими субъектами формальные соглашения и наполнить их реальным содержанием.

Отдельно Николай Цуканов остановился на вопросах логистики. Он сказал, что до 2024 года все центры экономического роста должны быть связаны скоростными транспортными коммуникациями, объем контейнерных перевозок железнодорожным транспортом должен вырасти в четыре раза.

«Стоит вопрос об активном развитии железнодорожных магистралей в районах Крайнего Севера. Прошу регионы совместно с РЖД проработать вопрос организации данного сообщения, провести обсуждение с участием всех заинтересованных сторон», – сказал Цуканов и добавил, что создание межрегиональных транспортных коридоров придаст мощный толчок для роста уровня отраслей по всему спектру.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 15.03.19

Курганские коммунисты провели самый малочисленный митинг. / В Курганскую область пришлют агропромышленных инвесторов. / Полпред Цуканов потребовал от глав Югры и Ямала аннулировать формальные договоры о сотрудничестве. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»