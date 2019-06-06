Главы уральских регионов в Питере исполнили просьбу полпреда Цуканова

Курганская область и ХМАО заключили соглашение о развитии сотрудничества. Новый договор между субъектами подписан в том числе и после большого совещания у полпреда УрФО Николая Цуканова, который просил губернаторов сделать такие документы более содержательными.

Подписание состоялось в четверг, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме. Подписи поставили врио губернатора Зауралья Вадим Шумков и глава Югры Наталья Комарова. Соглашение подразумевает развитие и закрепление ранее сложившихся отношений между регионами в сфере торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.

«В марте был совет губернаторов [УрФО] в Кургане, мы проговорили основные направления взаимодействия, и то, что сегодня было изложено на бумаге, по сути является фиксацией тех направлений, которые мы уже выполняем. Работа уже идет», – прокомментировал соглашение Вадим Шумков.

Глава округа Наталья Комарова после подписания соглашения отметила, что благодаря ему развитие отношений между регионами будут развиваться более продуктивно.

На прошедшем 15 марта первом совете губернаторов уральского региона в Кургане полномочный представ

Курган, Ханты-Мансийск, служба информации

Курган, Ханты-Мансийск. Другие новости 06.06.19

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