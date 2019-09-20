Бюджет Ямала подарит Кургану 350 млн рублей

Ямал предоставит субсидию Курганской области из своего бюджета. Субсидия будет оформлена как горизонтальный трансферт (из бюджета одного региона в казну другого) и составит 350 млн рублей. Об этом сообщается в проекте постановления правительства ЯНАО пятницу, 20 сентября 2019 года.

В документе указано, что средства выделит департамент строительства и жилищной политики ЯНАО. Деньги будут выделены в 2019 году «в целях проведения комплекса мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Курганской области».

Согласно документу, 350 млн рублей пойдут на благоустройство и капремонт социальных объектов. В том числе, на берегоукрепление нижнего бьефа Курганского гидроузла в Кургане и центральный парк израсходуют 200 млн рублей из средств субсидии. На ремонт школ, спортцентров, больниц – остальные средства.

По версии одного из собеседников агентства «Новый День», выделение горизонтального трансферта связано с настоятельными рекомендациями полпредства УрФО и Николая Цуканова. В марте 2019 года он на совете глав регионов обратился непосредственно к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову. Полпред прервал речь главы автономного округа и сказал, что нужно разорвать формальное соглашение о сотрудничестве с Курганской областью и заключить новое, в котором будут прописаны суммы и цели.

По другой версии, спонсорская помощь Ямала Кургану – результат договоренностей о сотрудничестве двух губернаторов – Вадима Шумкова и Дмитрия Артюхова.

Во всяком случае очевидно, что началась новая эпоха отношений между губернаторами «тюменской матрешки» и Зауралья. Стоит напомнить, что сам г-н Шумков – выходец из Тюменской области. Там он занимал пост заместителя губернатора и занимался привлечением инвестиций.

Чуть ранее бюджет Ямала уже помогал Курганской области, правда, не так значительно. Автономный округ спонсировал участие зауральских производителей в сельскохозяйственной ярмарке ЯНАО.

Накануне власти Ямала утвердили распределение почти 20 млрд рублей допходов бюджета округа. Подробных цифр нет до сих пор. Законопроект появился на сайте заксобрания только после того, как документ был уже одобрен всеми депутатами.

Салехард, Курган, служба информации

Салехард, Курган. Другие новости 20.09.19

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