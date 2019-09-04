Власти Ямала оплатят курганцам поездку на ярмарку из-за сложной логистики

Власти Ямала заплатят за участие курганцев в Обдорской ярмарке, так как добраться в автономный округ непросто. Бюджетные средства – порядка 450 тыс. рублей – уйдут на доставку продукции и работников. Ранее агентство уже называло производителей, чьи товары привезут на Ямал с помощью бюджета: это мясокомбинат «Стандарт», мясокомбинат «Велес», подконтрольный миллионерам братьям Ильтяковым, и «Агрофирма Боровская».

«Учитывая сложную северную логистику, короткую навигацию и существующий запрос ямальских потребителей на качественную отечественную продукцию, округ окажет помощь курганским товаропроизводителям на перевозку и размещение технических работников, продавцов и организаторов», – сообщили в ответ на вопрос агентства «Новый День» в пресс-службе правительства ЯНАО. Ранее агентство сообщало, на что пойдут деньги – это авиабилеты, гостиницы и доставка товаров.

Раньше Ямал тоже оказывал помощь регионам, которых приглашал на ярмарку. В том числе Ставрополью, которое возглавляет бывший замгубернатора ЯНАО Владимир Владимиров, и Тюменской области. «Для снижения издержек гостей округ бесплатно предоставлял им площадь, торговые павильоны, электроснабжение, рекламу. Была договоренность региона и с Обь-Иртышским пароходством о некотором снижении расценок», – пояснили в пресс-службе администрации округа.

Обдорская ярмарка проходит регулярно. Там продают не только мясные изделия, но и фрукты. А также мед, сладости, консервы и так далее. «Ямальские сельхозпроизводители традиционно представляют мясную, рыбную, молочную продукцию, салехардский картофель, изделия мастеров народных промыслов», – заключили в правительстве округа.

Салехард, Курган, служба информации

Салехард, Курган. Другие новости 04.09.19

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