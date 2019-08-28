Правительство Ямала потратит на уикенд курганцев полмиллиона: оплатят и гостиницу, и перелет

Правительство Ямала готово выделить более 450 млн рублей, чтобы оплатит участие курганцев в традиционной для северного региона «Обдорской ярмарке». Информация о предполагаемых тратах указана на сайте госзакупок.

В материалах закупки уточняется, что речь идет «об организации услуг по организации участия предприятий Курганской области» в «Обдорской ярмарке». Она пройдет в Салехарде в последние выходные сентября 2019 года.

Принимающая сторона обязуется оплатить проживание курганцев в гостинице не менее трех звезд, для чего с 27 по 30 сентября будут забронированы семь одноместных номеров. Также ямальцы берут на себя расходы по покупке авиабилетов эконом-класса по маршруту Тюмень-Салехард-Тюмень. Сумма закупки включает и траты на доставку выставочного груза (ящики, коробки, мешки с сельхозпродукцией) общим объемом 1,5 т.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе департамента агропромышленного комплекса Курганской области, на ямальскую ярмарку собираются представители трех курганских мясоперерабатывающих предприятий.

Это «Агрофирма Боровская», выпускающая продукцию из мяса птицы. «Курганский мясокомбинат «Стандарт», который недавно печально прославился на всю страну. Именно тушенкой этого производителя кормили юргамышевских школьников, когда дети сфотографировали фрагмент «страшного мяса с отростками». Фото разлетелось по соцсетям и стало мемом. Третий участник «Обдорской ярмарки» – мясокомбинат «Велес», подконтрольный миллионерам братьям Ильтяковым. Александр Ильтяков в данный момент – депутат Госдумы РФ.

Как уточнили в региональном департаменте АПК, поезда курганцев на Ямал обговаривалась ранее. 28 июня 2019 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и врио губернатора Курганской области Вадим Шумков подписали соглашение между регионами о торгово-промышленном, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Дружба регионов не ограничивается участием в ярмарках. Ямал планирует закупать для себя технику Варгашинского завода. Также северному региону интересно сотрудничество с курганским реабилитационным центром им. Илизарова.

В правительстве Ямала на запрос «Нового Дня» о том, будет ли округ оплачивать еще чье-либо участие в ярмарке, пока не ответили.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 27.08.19

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