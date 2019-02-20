Курганских школьников кормят страшным мясом с отростками (ФОТО)

Курганские следователи начали проверку из-за ненадлежащего качества питания детей. Сообщение о странном обеде в школе, подтвержденное фотографией куска мяса c непонятными белыми отростками, появилось в социальной сети «Вконтакте» в группе «Юргамыш Live».

Одни пользователи предположили, что это фрагмент ротовой полости коровы, возможно, щека. Другие уверены, что это – желудок свиньи.

Вскоре после публикации сообщения директор департамента образования Курганской области Эдуард Абрамов сделал срочный запрос в администрацию района с требованием провести проверку качества питания в местных школах.

Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в СУ СКР по региону, уже установлено, что 18 февраля на обед ученикам МКОУ «Юргамышская средняя общеобразовательная школа» был приготовлен суп на основе тушенки, в состав которой вошли мясные субпродукты.

В ведомстве уточняют, что все обстоятельства будут проверены, в том числе органами Роспотребнадзора. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления.

Добавим, что проверяющим стоит обратить внимание и на состояние посуды. На фотографии четко видно, что тарелка, в которую налили суп, в сколах. А это является прямым нарушением санитарно-эпидемиологических нормативов и правил, утвержденных Минздравом России.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 19.02.19

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