После скандала с «мясом стегозавра» курганских школьников будут кормить красиво

В Курганской области хотят ввести централизованную систему питания для школьников и студентов колледжей и техникумов. Этот вопрос предлагается отдать на откуп специализированных организаций, которые возьмут на себя ответственность за весь процесс. Об этом рассказал в ходе брифинга директор департамента образования и науки Эдуард Абрамов.

«Сегодня мы ведем переговоры, у нас уже есть ряд контактов поставщиков, с которыми мы могли бы взаимодействовать в дальнейшем в этом вопросе на конкурсной основе. Еще один важный акцент в этом вопросе – взаимодействие с местными производителями продуктов питания», – рассказал чиновник. Он подчеркнул, что немаловажным фактором в организации питания юных зауральцев должно стать не только качество продуктов: «Есть определенные санитарные правила, а есть вещи, которые касаются эстетики, культуры питания. Они очень значимы для человека, который эту пищу потребляет. Хотелось бы, чтобы работники пищеблоков об этом помнили и обращали внимание не только на состав блюда, его вкусовые качества, но и на его оформление и подачу».

Напомним, на прошлой неделе в Юргамышской СОШ школьников накормили супом со страшным мясом. Фотография непонятного куска мяса с отростками, похожими на червей, облетела социальные сети. Вероятно, по этой причине, на уровне руководства региона принято решение привлечь общественность к вопросам организации питания в образовательных учреждениях, а также усилить родительский контроль и контроль общественных структур.

Курган, Марина Марамыгина

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