Курганских школьников перестанут кормить тушенкой «со страшными белыми отростками»

Антимонопольная служба запретила курганскому мясокомбинату «Стандарт» производить тушенку, которая прославилась на всю страну. Этим продуктом кормили курганских школьников и именно дети обнаружили в своем супе «страшное мясо с отростками».

Как сообщило в пятницу, 2 августа, региональное управление ФАС, образцы тушеной говядины «Пригожино» были направлены в лабораторию «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Выяснилось, что продукция курганского мясокомбината производилась не по ГОСТу: тушенка не соответствует органическим и химическим показателям. Предприятие, по мнению УФАС, вводило в заблуждение потребителей.

Как сообщал «Новый День», тушенку не просто так отправили в лабораторию. В феврале 2019 года школьники юргамышевской школы сфотографировали суп, в котором плавал кусок мяса с непонятными белыми отростками.

Фотография разлетелась в социальных сетях и обед курганских школьников быстро превратился в мем. Ученики предположили, что в суп к ним попал фрагмент ротовой полости коровы, возможно, щека. Другие были уверены, что это желудок свиньи.

Вскоре после шумихи в социальных сетях от имени департамента образования Курганской области был направлен срочный запрос в администрацию района с требованием провести проверку качества питания в местных школах.

Точку в этой истории поставили антимонопольщики. «Курганским УФАС России направлено предупреждение ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» о прекращении введения в гражданский оборот продукции, свойства которой не соответствуют заявленным на упаковке и изъятии из гражданского оборота данного товара», – резюмирует ведомство.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 02.08.19

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