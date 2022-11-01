Ямал снова подарит Курганской области 350 млн рублей

Ямал в 2023 году планирует снова выдать Курганской области безвозмездную субсидию в 350 млн рублей. Об этом сообщается в проекте бюджета автономного округа, который есть в распоряжении агентства «Новый День».

Ранее ЯНАО уже выделял такие субсидии Зауралью.

Деньги шли на ремонт набережной в Кургане, центрального парка, социальных объектов.

Курган, Салехард, Наталья Ефремова

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