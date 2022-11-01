российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 ноября 2022, 21:25 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Ямал снова подарит Курганской области 350 млн рублей

Ямал в 2023 году планирует снова выдать Курганской области безвозмездную субсидию в 350 млн рублей. Об этом сообщается в проекте бюджета автономного округа, который есть в распоряжении агентства «Новый День».

Ранее ЯНАО уже выделял такие субсидии Зауралью.

Деньги шли на ремонт набережной в Кургане, центрального парка, социальных объектов.

Курган, Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Бюджет Ямала подарит Кургану 350 млн рублей

В рубриках

Курган, Ямал, Сибирь, Урал, Россия, Финансы, Экономика,