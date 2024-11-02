Ямал выдаст Курганской области очередную субсидию в 350 млн рублей

В проекте бюджете ЯНАО на 2025 год заложена субсидия для Курганской области в 350 млн рублей. В материалах законопроекта сказано, что деньги направят на «проведение комплекса мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие». Это далеко не первая субсидия Ямала для Зауралья – с 2019 года Дмитрий Артюхов выдаёт трансферты соседнему региону.

В конце 2023 года г-н Артюхов приезжал в Курган, чтобы оценить результаты освоения ямальских денег. Там глава Зауралья Вадим Шумков озвучил направления расходования трансфертов.

«Десятки объектов. Социальные объекты, инфраструктурные, детские. Это загородные лагеря, это школы, это детские сады, огромное количество блочных котельных, которые построены в рамках газификации Курганской области для перевода на газ отопления. И мы благодарим коллег сегодня, потому что без этих денег нам было бы очень тяжело. Надо отдать должное, Дмитрий Андреевич, как товарищ, подставил свое крепкое плечо», – сказал г-н Шумков, которого цитировала пресс-служба правительства.

Глава ЯНАО тогда отметил, что многие курганцы работают на Ямале.

«Исторически область и округ очень связаны – курганцы всегда были надёжными помощниками в развитии Севера. Ямал строился всей страной, но ближайшие регионы – уральские, западносибирские – приходили на помощь первыми. Многих жителей двух регионов связывают нити семейных отношений. Важно, чтобы наши регионы развивались как можно динамичнее. И если есть возможность этому помочь, мы откликаемся», – сказал Дмитрий Артюхов.

Тогда главы регионов договорились о продолжении сотрудничества.

Салехард, Наталья Ефремова

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