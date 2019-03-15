Почему вы не с нами? Полпред Цуканов, приехавший в Курган, упрекнул губернатора Комарову в безучастности (ФОТО)

В Курган 15 марта прибыл с визитом уральский полпред Николай Цуканов. Здесь он проведет заседание Совета с губернаторами УрФО. В столицу Зауралья сегодня съехались главы соседних субъектов – Наталья Комарова, Борис Дубровский, Дмитрий Артюхов, Александр Моор и Евгений Куйвашев. Они обсудят вопросы развития кооперационных связей между регионами и повышения эффективности переработки твердых коммунальных отходов на территории округа.

Перед совещанием губернаторам показали технику курганских предприятий, в том числе КАвЗ, Варгашинского завода противопожарного оборудования, Кургандормаша (коммунальная машина «УКМ-2500», мини-погрузчик «Термит-1000», многоцелевые машины типа ТМ-140, пожарные автомобили спецназначения и т.д.).

Смотр прошел на площади напротив правительства. Глава Зауралья Вадим Шумков обсудил с гостями возможность повышения экспорта курганских заводов в субъекты УрФО.

Мужчины с интересом разглядывали автомобили, только глава Югры Наталья Комарова держалась в стороне, Цуканову даже пришлось позвать ее: «Коллега, почему вы не с нами?».

Из-за холодной погоды губернаторы провели на улице не более 15 минут, – передает корреспондент «Нового Дня». После этого все переместились в большой зал правительства области, где в эти минуты уже началось совещание.

Курган, служба информации

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