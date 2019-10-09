«Для меня Курган – интересный проект». Полпред Цуканов рассказал о проблемах и достижениях губернатора Шумкова

Власти Курганской области наладили взаимодействие с северными регионами УрФО. Об этом 9 октября на встрече с редакторами СМИ рассказал полпред Николай Цуканов.

Еще в марте 2019 года он назвал существующие соглашения о сотрудничестве между субъектами формальными и попросил уральских губернаторов переделать их и наполнить конкретикой. Сегодня Цуканов отметил подвижки Зауралья в этом вопросе.

«Губернатор Курганской области старается, он действительно ведет переговоры с коллегами ближайших регионов. Есть понимание. Они переподписали часть соглашений или дополнили соглашения, которые теперь носят содержательный характер», – сказал «Новому Дню» полпред. Он добавил, что полпредство не стоит в стороне и оказывает Зауралью всяческую поддержку.

«Для меня Курган – очень интересный проект. Все обращения губернатора мы стараемся рассмотреть объективно и конструктивно. И максимально оказываем помощь и поддержку. Не помню, сколько обращений мы писали по Кургану в органы власти, поддерживая Курган. И президенту, и в правительство, и в федеральные министерства. Десятки писем. Часть из них получили поддержку и сейчас находятся в стадии реализации», – рассказал Цуканов.

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает позиции главы Курганской области Вадима Шумкова и его рейтинг у населения, полпред заметил, что «у каждого губернатора кредит доверия очень короткий». По словам Николая Цуканова, если через полгода то, что было сказано в период выборной кампании, не будет реализовано, то рейтинг губернатора может очень сильно упасть.

При этом полпред отметил, что решить все проблемы в короткий срок в депрессивной Курганской области невозможно.

«Навести порядок в социальной инфраструктуре, обеспечить людей теплом, привести в порядок города, больницы, детсады, школы – это вопрос не одного года. Нужно понимать, что один губернатор за свой срок все проблемы не решит, – сказал Николай Цуканов. – Но если есть четкая программа, есть четко обозначенные задачи на 10 лет (срок, который может работать губернатор), то заручившись поддержкой жителей, можно все сделать. Я верю (и знаю), что если губернатор или мэр заручился поддержкой жителей, то проблем в реализации не будет. Люди готовы ждать, готовы включаться в повестку, вместе приступать к реализации понятных задач. Если люди понимают, что они делают, если они понимают, что это правильно выбранные приоритеты, они будут поддерживать».

Николай Цуканов сделал особый акцент на роли предпринимателей в вопросе поддержки главы Зауралья. «Если будут понятны правила и будут четкие ориентиры, то бизнес будет развиваться, а это основа успеха любого региона. Я убежден, что крупные корпорации в курган привести будет возможно, но сложно. Поэтому упор надо делать на малый и средний бизнес, который может дать тысячи рабочих мест и налогооблагаемую базу», – резюмировал уральский полпред.

Курган, служба информации

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