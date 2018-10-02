Слух дня: Алексея Багарякова завтра представят в уральском полпредстве

Бывший замглавы администрации губернатора Свердловской области Алексей Багаряков уже завтра может быть официально представлен как сотрудник полпредства УрФО. Предполагается, что чиновник займет освободившееся место помощника Николая Цуканова.

По данным «Нового Дня», в среду, 3 октября, полпред Николай Цуканов проведет совещание с экспертами, политтехнологами и редакторами СМИ. В частности, планируется обсуждение вопросов о тенденциях развития политической и электоральной ситуации после выборов президента РФ. Вероятно, именно на этом мероприятии будет объявлено о назначении Багарякова.

Добавим, что интрига о возможном трудоустройстве бывшего чиновника резиденции в уральское полпредство тянется с августа этого года.

Екатеринбург. Другие новости 02.10.18

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