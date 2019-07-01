Багаряков стал помощником полпреда в УрФО

Алексей Багаряков официально представлен как сотрудник полпредства УрФО.

Он стал помощником Николая Цуканова, но на общественных началах. Сегодня он провел встречу с представителями общественности и науки, с экологами, посвященную природоохранной деятельности в Уральском федеральном округе.

Напомним, о том, что Багаряков займет место помощника полпреда, «Новый День» сообщал еще в октябре прошлого года.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 01.07.19

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