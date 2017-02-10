Единороссы похоронили «Урал промышленный – Урал Полярный» / Миллиарды потрачены, а мегапроект закрыт

Публикации за 10.02.17

В ходе выездного заседания президиума генсовета «Единой России» его участники приняли решение закрыть ряд партийных проектов «в связи с истечением срока реализации». В числе закрытых оказался и мегапроект «Урал промышленный – Урал Полярный», получивший после ребрендинга название «Корпорация Развития».

О том, что решение принято, корреспонденту «Нового Дня» рассказала заместитель секретаря Свердловского регионального отделения «Единой России», лидер фракции областного заксобрания Елена Чечунова. «Проект действительно был закрыт. По каким причинам, мне не известно, потому что я не вхожу в состав президиума генсовета «Единой России», – сказала депутат.

Реализация мегапроекта «Урал Промышленный – Урал Полярный» началась еще в мае 2005 года с подачи президента России Владимира Путина. Цель проекта была дальновидна и масштабна – вовлечь минерально-сырьевые ресурсы Приполярного и Полярного Урала в промышленное производство, загрузив мощности существующих в более южных регионах Уральского федерального округа (УрФО) заводов, а также новых предприятий.

Для этого было необходимо построить транспортные коридоры по восточному склону Уральских гор. В рамках проекта также планировалось строительство железнодорожной магистрали «Северный широтный ход», в том числе моста через реку Надым на Ямале, а также завода «Полярный кварц» в Нягани.

В 2006 году при поддержке тогдашнего полномочного представителя президента РФ в УрФО Петра Латышева для управления проектом и было создано ОАО «Корпорация Урал промышленный – Урал Полярный». Акционерами корпорации стали регионы УрФО, но впоследствии в их числе остались только регионы «тюменской матрешки». В 2012 году организация пережила ребрендинг, получив название ОАО «Корпорация Развития». Совокупные инвестиции в «Корпорацию развития» составили сотни миллиардов рублей.

Как писал «Новый День», 19 октября 2016 года сотрудники ФСБ и МВД задержали гендиректора АО «Корпорация развития» Сергея Маслова в подмосковном коттеджном поселке «Архангельское». Его, как и заместителя Владимира Караманова, заподозрили в хищении как минимум 1 млрд рублей. По версии следствия, средства, выделенные регионами – акционерами корпорации, на реализацию крупного инвестпроекта «Урал промышленный – Урал полярный», Маслов и Караманов разместили в банке «Народный кредит» незадолго до отзыва у того лицензии. Затем, вступив в преступный сговор с руководством этого кредитного учреждения, похитили их.

Маслову было предъявлено обвинение по статье «присвоение или растрата» (ст.160 УК РФ), он был отправлен в отставку. В первых числах ноября Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал имущество гендиректора АО «Корпорация развития» в рамках расследования уголовного дела о хищении. С ходатайством об аресте имущества в суд обратился следователь ГУ МВД по Ростовской области, который ведет дело о хищении. На судебном заседании он пояснил, что арестовать имущество необходимо для возмещения нанесенного обвиняемым ущерба.

Однако уже 29 ноября в уголовном деле произошел неожиданный поворот. Гендиректор корпорации Сергей Маслов и его заместитель Владимир Караманов вышли на свободу из СИЗО.

В итоге проект «Урал промышленный – Урал Полярный» так и не был реализован, миллиарды были растрачены, обвиняемые в финансовых махинациях топ-менеджеры организации гуляют на свободе, а кураторы-единороссы решили больше не вспоминать о прожекте.

Москва, Иван Гридин, Евгения Вирачева

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