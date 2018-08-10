В уральском вузе, где готовят чиновников, возможна отставка директора

В Уральском институте управления Российской академии госслужбы при президенте РФ планируется смена руководства. С понедельника, вероятно, подаст в отставку директор вуза Александр Александров. Информацию о возможных кадровых перестановках РИА «Новый День» подтвердили в институте.

«Изменения планируются. Когда будет какой-то свершившийся факт, мы вам сообщим. Информация появится во второй половине дня в понедельник», – сообщил агентству заместитель директора Александр Полиенко.

До самого Александрова дозвониться не удалось, его мобильный телефон не отвечает. На рабочем месте, по сведениям агентства, его сейчас нет.

Ранее СМИ неоднократно писали, что пост директора уральского института РАНХиГС может получить заместитель подпреда по УрФО Борис Кириллов. Сейчас федеральный чиновник находится в отпуске.

Уральский институт РАНХиГС (бывшая Уральская академия госслужбы) занимается подготовкой специалистов государственной и муниципальной службы. Александр Александров занимал пост директора вуза с весны 2016 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.08.18

«Единую Россию» в Екатеринбурге пытаются вытянуть из болота за счет позитива от ЧМ-2018 (ФОТО). / Из лагеря под Сысертью срочно вывозят всех детей. / 40 человек в месяц: Свердловскстат обнародовал статистику самоубийств. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»